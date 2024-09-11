Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Esrar, Kenevir ve Av Tüfeği Ele Geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın ikametine yaptığı operasyonda esrar, kenevir bitkisi ve av tüfeği ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çay ilçesi Eber köyünde ikamet eden A.K. isimli şahsın, uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı, esrar elde etmek için yasa dışı kenevir ekimi yaptığı yönünde bilgi etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler narkotik tespit köpeği ile birlikte şüpheli şahsın ikametinde ve barakasının çevresinde arama yaptı. Yapılan aramada, 565 gram esrar maddesi, 52 kök kenevir bitkisi, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan şahıs gözaltına alınmış olup meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR