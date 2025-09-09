Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ormanlık alana kenevir eken ve çantasında esrar taşıyan bir şahıs yakalandı. 54 kök kenevir ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şahıs ormanlık alana ektiği kenevir ve çantasında taşıdığı esrar ile yakalandı.

Olay, İhsaniye ilçesi Üçlerkayası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler köyde bir şahsın yasadığı kenevir ektiğini tespit etti. Ardından harekete geçen ekipler yaptıkları operasyonla şahsın ormanlık alana ektiği 54 kök kenevir 1 kilo 420 gram tütün ile karıştırılmış esrar, 144 gram esrar, 11.71 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kahvehaneyi basan anneden otizmli çocuğunu döven adama meydan dayağı

Anneden evladını döven adama meydan dayağı! Kahveyi basıp saldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erling Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor

Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.