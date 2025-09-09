Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şahıs ormanlık alana ektiği kenevir ve çantasında taşıdığı esrar ile yakalandı.

Olay, İhsaniye ilçesi Üçlerkayası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler köyde bir şahsın yasadığı kenevir ektiğini tespit etti. Ardından harekete geçen ekipler yaptıkları operasyonla şahsın ormanlık alana ektiği 54 kök kenevir 1 kilo 420 gram tütün ile karıştırılmış esrar, 144 gram esrar, 11.71 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR