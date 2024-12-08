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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı
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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde satışı yapan bir şahıs yakalandı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir şahıs yakalanırken, operasyonda değişik türlerde uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, H.İ.Y. isimli şahsın, Çayırbağ beldesinde uyuşturucu madde satarak haksız kazanç sağlayacağı yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin kullandığı aracı durdurdu. Şüphelinin üzerinde, araçta ve ikametinde yapılan arama sonucunda; 42,26 gram metamfetamin, 28 adet lyrica sentetik uyuşturucu hap, 19,52 gram kubar esrar, 1 adet dijital hassas cep terazisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 210 adet tabanca fişeği, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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