Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Depremden sonra İstanbul'da 3'ü tarihi 4 okul binası boşaltıldı

İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti

İmzalar atıldı! İşte evleneceklere indirim yapacak 20 firma
İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

İBB'ye yönelik ikinci dalgada Dilek İmamoğlu'na bir şok daha
İstanbul'da yaşayan herkesin zihnine kazıması gereken harita! İşte renklerin anlamı

İstanbul'da yaşayanların zihnine kazıması gereken harita

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen torbacılara yönelik operasyonda, 5 gram uyuşturucu ile yakalanan şahsın 14 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şahıs, mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 gram uyuşturucu madde ile yakalanan ve gözaltına alınan bir şahsın 14 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentte torbacılara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda İ.H.A., isimli şahsı gözaltına alan ekipler şüphelinin üzerinde 5 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahsın yapılan kimlik sorgulamasında ise 'kasten yaralama, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahla tehdit' suçlarından 14 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Yakalanan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.