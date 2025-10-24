Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 600 Gram Ele Geçirildi
Polis, Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada 600 gram uyuşturucu madde buldu. Olayla ilgili O.K. isimli kişi gözaltına alındı ve işlemleri sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, polis tarafından kent merkezinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramada bir valiz içerisinde 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından O.K., isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa