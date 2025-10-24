Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 600 Gram Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, polis tarafından kent merkezinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramada bir valiz içerisinde 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından O.K., isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR