Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 bin 120 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, operasyonda 4 kişide gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler M.T. ve C.İ. isimli şahısların, çevre illerden bağlantılı olduğu şahıslardan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Afyonkarahisar'a göndereceği ve uyuşturucu madde kullanıcısı şahıslara satacağı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerin kullandığı aracı Çayırbağ beldesinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 8 bin 120 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, araç içerisinde bulunan G.D. ve M.S. isimli şahısları da gözaltına aldı. Diğer iki şahsında yakalandığı olayda toplamda 4 kişinin gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR