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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Ev ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu ve tarihi objeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri uyuşturucu sattığı iddia edilen 4 kişiyi gözaltına alırken, şahısların araç ve evlerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu ve tarihi objeler ele geçirildi.

Olay, Çay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çay ilçesine bağlı Pazarağaç ve Karamıkkaracaören beldelerinde ikamet eden M.S., M.K., M.G. ve A.G. isimli şahısların uyuşturucu sattıkları yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şahısların evlerine baskın düzenleyerek aynı zamanda araçlarında da arama yaptı. Aramada 9.7 gram esrar, 41 adet sikke, 84 adet tarihi obje, 3 adet av tüfeği, el dedektörü ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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