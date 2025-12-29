Afyonkarahisar'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 280 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda M.E.G., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın adresine yapılan baskında ise 280 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR