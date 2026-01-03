Haberler

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 325 gram uyuşturucu madde ve 80 gram uyuşturucu madde tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon Sandıklı ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri aldığı bir ihbar üzerine ilçedeki bir bağ evine baskın düzenledi. Ekipler baskında

325 gram uyuşturucu madde ve 80 gram da uyuşturucu madde tohumu ele geçirdi. Operasyonda H.İ. ve S.İ. gözaltına alındı. Şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
New York'un Belediye Başkanı Mamdani'den ilk gün hamlesi: İsrail'e destek kararları iptal

Göreve gelir gelmez aldığı ilk karar, Netanyahu'yu delirtecek