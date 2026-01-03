Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon Sandıklı ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri aldığı bir ihbar üzerine ilçedeki bir bağ evine baskın düzenledi. Ekipler baskında

325 gram uyuşturucu madde ve 80 gram da uyuşturucu madde tohumu ele geçirdi. Operasyonda H.İ. ve S.İ. gözaltına alındı. Şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR