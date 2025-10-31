Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da 384 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler Sinanpaşa ilçesinde bir adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 384 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, A.S. ve Ö.K isimli şahısları gözaltına aldı. İşlemlerin sonrası adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR