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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 153,75 Gram Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 153,75 Gram Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen İ.A.'yı gözaltına alarak 153,75 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda 153,75 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler İ.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Ekiplerin yaptıkları operasyonda şüpheli şahıs İ.A.,'yı gözaltına aldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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