Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 12,63 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Emirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda 12,63 gram ve 10,75 gram uyuşturucu madde ile 2 cep telefonu ve nakit para ele geçirildi. A.H. isimli şahıs tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçesinin huzur ve asayişi çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler 1 ev, 1 iş yeri ve 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 12,63 gram uyuşturucu madde, 10,75 gram uyuşturucu madde, 2 adet cep telefonu ve nakit para ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak A.H. isimli şahsa "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçu kapsamında adli işlem yapıldı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR