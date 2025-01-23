Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirirken, konu ile ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde yapıldı. Operasyonda 22,50 gram uyuşturucu madde ile farklı türde 8 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak Ş.E. ve U.K. isimli şahıslara uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında adli işlem yapılırken Ş.E. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR