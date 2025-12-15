Polisten üniversite öğrencilerine uyuşturucu ile mücadele eğitimi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan uyuşturucu madde kullanımının önüne geçme konusunda bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak, madde kullanımının zararları ile uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Polis ekipleri Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sabri Bektöre Konferans Salonunda 'NarkoGençlik Eğitimi' çerçevesinde öğrencilere uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı konularında bilgilendirme yaparak 'NARVAS ve UYUMA' projeleri tanıtıp, bağımlılıkla mücadele ile ilgili bilgilendirme yaptı. - AFYONKARAHİSAR