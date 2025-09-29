Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Eğitimi: 307 Kişiye Bilgilendirme Yapıldı

Afyonkarahisar'da polis tarafından uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek amacıyla çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 307 kişiye eğitim verildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek, bu konuda daha fazla farkındalık oluşturmak, madde kullanımının zararları konusunda bilgilendirme yapmak ve uyuşturucuyla mücadelede çerçevesinde eğitimlerin devam ettiği bildirildi. Gerçekleştirilen eğitim faaliyetiyle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada "

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığında 75 askeri personele, Afyon Kocatepe Üniversitesinde 232 öğrenciye, olmak üzere toplamda 307 kişiye uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı konularında bilgilendirme yapılarak NARVAS ve UYUMA projeleri tanıtılmış, bağımlılıkla mücadele ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR