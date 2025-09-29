Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Eğitimi: 307 Kişiye Bilgilendirme Yapıldı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Eğitimi: 307 Kişiye Bilgilendirme Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da polis, uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla 307 kişiye eğitim vererek, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Eğitimler NARVAS ve UYUMA projeleri kapsamında gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek amacıyla çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 307 kişiye eğitim verildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek, bu konuda daha fazla farkındalık oluşturmak, madde kullanımının zararları konusunda bilgilendirme yapmak ve uyuşturucuyla mücadelede çerçevesinde eğitimlerin devam ettiği bildirildi. Gerçekleştirilen eğitim faaliyetiyle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada "

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığında 75 askeri personele, Afyon Kocatepe Üniversitesinde 232 öğrenciye, olmak üzere toplamda 307 kişiye uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı konularında bilgilendirme yapılarak NARVAS ve UYUMA projeleri tanıtılmış, bağımlılıkla mücadele ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mauro Icardi İstanbul'da yeni evine taşındı: İşte ödediği kira

Icardi'nin yeni evinin adresi belli oldu! İşte ödediği kira
Komşusu, talihsiz kadını 17 yerinden bıçakladı

Tam 17 bıçak darbesi! Talihsiz kadına bunu yapan komşusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.