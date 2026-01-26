Uçuruma yuvarlanan araçta 2 kişi ölümden döndü

Afyonkarahisar'da uçurumdan yuvarlanan ve bir kayaya çarparak durabilen araçtaki 2 kişi ölümden dönerken, olayda büyük korku ve panik yaşandı.

Olay, Emirdağ ilçesi Yellibel Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.A.S.'nin kullandığı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan aşağı yuvarlandı. Araç sürücüsü ve yanında bulunan kişi büyük korku yaşarken, araç ardından bir kayaya çarparak durabildi. Büyük paniğin yaşandığı olay da iki kişi ölümden dönerken, araç ardından bölgeye çağrılan çekici ile düştüğü uçurumdan yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası çıkarılabildi. - AFYONKARAHİSAR