Afyonkarahisar'da Üç Tekerlekli Motosiklet Devrildi: İki Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan üç tekerlekli motosiklet devrildi. Olayda iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen üç tekerlekli motosiklette 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Tazlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.E., idaresindeki 34 HAC 718 plakalı üç tekerlekli motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte D.E., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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