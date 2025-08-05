Afyonkarahisar'da Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, telefonda tartıştığı kişiyi sokak ortasında tüfekle vurarak ağır yaralayan E.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda Mustafa Sözen hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da telefonda tartıştığı kişiyi sokak ortasında tüfekle vuran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Şuhut ilçesi Çakırözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K., ile Mustafa Sözen arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü telefonda tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K., sokak ortasında Sözen'e tüfekle ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Mustafa Sözen, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak Sözen burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan E.K., ise işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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