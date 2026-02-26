Devrilen traktör sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan traktörün ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü devrilen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Garipçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü İ.C., idaresindeki 03 BK 778 plakalı traktör sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından tarladaki ağaçlık alana çarparak devrildi. Sürücü İ.C., devrilen araçtan yere atlayarak yaralandı. Yaralanan sürücü kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı