Devrilen traktör sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Sinanpaşa ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü, kontrolü kaybetmesi sonrası ağaçlara çarparak devrilen araçtan son anda atlayarak kurtuldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan traktörün ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü devrilen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Garipçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü İ.C., idaresindeki 03 BK 778 plakalı traktör sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından tarladaki ağaçlık alana çarparak devrildi. Sürücü İ.C., devrilen araçtan yere atlayarak yaralandı. Yaralanan sürücü kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR

