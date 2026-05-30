Haberler

Traktörün devrildiği kazada biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

Traktörün devrildiği kazada biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Afyonkarahisar'da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.Y. (41) idaresindeki 03 FS 356 plakalı traktör sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarla yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte M.M.Y. (7) olay yerinde hayatını kaybederken, 9 yaşındaki R.Y. ise yaralandı. Yaralanan çocuk kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri ise jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır

Özgür Özel'den gövde gösterisi! Kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı

Malatya uçağında herkesin içinde tuvaletini yaptı
Antonio Conte'nin Fenerbahçe'den istediği paraya bakın

Fenerbahçe'den istediği paraya bakın
42 ili birbirine bağlayacak proje! Yarısına yakını bitti

42 ili birbirine bağlayacak proje! Yarısına yakını bitti
Karnı burnunda sahneye çıkan Melike Şahin, performansıyla tepki çekti

Karnı burnunda sahneye çıktı, performansıyla tepki çekti
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın
Gürsel Tekin CHP kurultayı için tarih verdi: Önce şu ayıbı kaldıralım

CHP kurultayı için tarih verdi: Önce şu ayıbı kaldıralım