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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil orta refüje devrildi. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje devrilen otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Ekinhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.T., yönetimindeki 07 ELB 40 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol ortasındaki refüje devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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