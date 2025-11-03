Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Polis Aracına Çarpan Otomobilde 2 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, radar görevi yapan polis aracına çarparak kazaya sebep oldu. Kazada bir polis memuru ve otomobil sürücüsü yaralandı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaza, Sandıklı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bankette radar görevi gerçekleştiren polis aracına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile M.T. isimli polis memuru yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
