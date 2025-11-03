Haberler

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Polis Aracına Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Polis Aracına Çarpan Otomobilde 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, radar görevi yapan polis aracına çarparak kazaya sebep oldu. Kazada bir polis memuru ve otomobil sürücüsü yaralandı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin polis aracına çarptığı kazada 1'i polis memuru 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bankette radar görevi gerçekleştiren polis aracına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile M.T. isimli polis memuru yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
Cadılar bayramı partisi sonrası kabus! Fenomen isim kurşunların hedefi oldu

Cadılar Bayramı faciayla bitti! Fenomene silahlı saldırı
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü

Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi

Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi
Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı

Trump ülkenin liderini canlı yayında tehdit etti: Günlerin sayılı
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.