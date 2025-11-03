Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Polis Aracına Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin polis aracına çarptığı kazada 1'i polis memuru 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bankette radar görevi gerçekleştiren polis aracına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile M.T. isimli polis memuru yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR