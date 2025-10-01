Haberler

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Otomobil Traktöre Çarptı, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Otomobil Traktöre Çarptı, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da bir otomobilin, yolda park halindeki traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kazada otomobilin ön camından içeri giren su boruları, kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da otomobilin, plastik su borusu yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralanırken, kazada boruların otomobilin camından içeri girmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, Şuhut'a bağlı Yarışlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.S. idaresindeki 60 ES 259 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarında park halinde bulunan traktör römorkuna çarptı. Römork da bulunan su borularının otomobilin ön camından içeri girdiği kazada sürücü R.S., ile F.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanlardan Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Gazze filosu riskli bölgeye girdi! İsrail'den 'Gemileri batıracağız' tehdidi

Gemiler riskli bölgeye girdi, İsrail donanması açık açık tehdit etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da kuraklık krizi! 10 gün boyunca 6 ilçede su kesintisi yaşanacak

O şehrimizde felaket çanları çalıyor! 10 gün boyunca su verilemeyecek
Virgil Van Dijk, maç sonunda sinirden konuşamadı

Maç sonunda sinirden konuşamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.