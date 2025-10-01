Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Otomobil Traktöre Çarptı, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da otomobilin, plastik su borusu yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralanırken, kazada boruların otomobilin camından içeri girmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, Şuhut'a bağlı Yarışlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.S. idaresindeki 60 ES 259 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarında park halinde bulunan traktör römorkuna çarptı. Römork da bulunan su borularının otomobilin ön camından içeri girdiği kazada sürücü R.S., ile F.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanlardan Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR