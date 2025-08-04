Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
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Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet motosiklete çarptı. Olayda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.Ç. idaresindeki 03 KN 686 plakalı kamyonet ilçe girişinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü E.G.'nin kullandığı tescilsiz motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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