Maddi hasarlı kaza kara yolunu tek yönlü ulaşıma kapattı

Maddi hasarlı kaza kara yolunu tek yönlü ulaşıma kapattı
Afyonkarahisar-Konya kara yolunda, üzerinde otomobil taşımakta olan bir çekicinin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu yol yaklaşık 20 dakika trafiğe kapandı. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi ve çekici, başka bir araçla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Afyonkarahisar'da üzerinde taşıdığı otomobil ile kontrolden çıkan çekicinin bariyerlere çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında Afyonkarahisar- Konya kara yolunun bir yönü yaklaşık 20 dakika trafiğe kapalı kaldı.

Olay, Işıklar beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üzerinde otomobil taşıyan çekici, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Devrilme tehlikesi geçiren çekici ardından refüje girerek durabildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler çekiciyi yol ortasında bir başka çekici ile kaldırarak kara yolunu tekrar trafiğe açtı. Afyonkarahisar-Konya kara yolunun bir yönü kazadan dolayı yaklaşık 20 dakika ulaşıma kapalı kaldı. Çekicinin kaldırılması ile yoldaki trafik tekrar normale döndü. - AFYONKARAHİSAR



