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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: İki Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir otomobilin tıra çarpması sonucu, biri Alman diğeri Ukrayna uyruklu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri Alman biri Ukrayna uyruklu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kusura köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T. isimli Alman vatandaşı idaresindeki B 9888 X A plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan M.M.B. yönetimindeki 43 UT 406 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ardından yol kenarındaki şarampole giderek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ukrayna vatandaşı O.V. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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