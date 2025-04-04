Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Osmangazi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ş., idaresindeki 03 AGY 188 plakalı araç kavşakta henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü B.G.'nin kullandığı 16 DG 307 plakalı araçla çarpıştı. Kazada H.G., isimli şahıs yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR