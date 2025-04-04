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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

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Afyonkarahisar Osmangazi mahallesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine ambulans sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Osmangazi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ş., idaresindeki 03 AGY 188 plakalı araç kavşakta henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü B.G.'nin kullandığı 16 DG 307 plakalı araçla çarpıştı. Kazada H.G., isimli şahıs yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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