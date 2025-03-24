Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Bir Sürücü Yaralandı
Afyonkarahisar'da arıza yapan bir araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Y.G. yaralandı. Kaza, ANS Kavşağı'nda meydana geldi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da seyir halindeyken arızalandığı için yavaşlayan araca arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, kent merkezi ANS Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ö., isimli şahıs 03 UR 301 plakalı otomobille seyir halindeyken araç arıza yapınca yavaşlamaya başladı. Bu sırada arkadan gelen Y.G., ise 32 DK 619 plakalı aracı ile A.Ö'nün aracına çarptı. Kazada Y.G., yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa