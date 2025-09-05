Haberler

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Üç Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay, Değirmendere Kavşağı yakınlarında gerçekleşti ve jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp şarampole giren otomobilde bir kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Değirmendere Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.E. (45) idaresindeki 03 AAD 586 plakalı otomobil kavşağa geldiği esnada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada, araçtaki G.E. (48) olay yerinde hayatını kaybederken, R.E. (36), B.E. (3) ve N.E. (1) hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

