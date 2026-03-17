Orta refüje giren otomobil sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje giren otomobilin 65 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.M. (65) idaresindeki 01 SD 432 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından refüje girip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı