Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Değirmendere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.P., idaresindeki 03 AED 481 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü D.B.'nin kullandığı 09 AHL 056 otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR