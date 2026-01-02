Otomobillerin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi eski Çevik Kuvvet Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ö., idaresindeki 03 LF 146 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü İ.T., yönetimindeki 03 SC 286 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsüyle birlikte toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR