İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Y., yönetimindeki 06 BUR 232 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.B.'nin kullandığı 06 FEA 782 plakalı araçla çarpıştı kazada sürücülerden C.Y., ile birlikte yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

