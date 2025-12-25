Haberler

Trafik levhasına çarpıp hurdaya dönen araçta 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da bir otomobil kontrolden çıkarak trafik levhasına çarptı ve şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanındaki iki kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Kaza, Sandıklı ilçesine bağlı Dutağaç köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 LP 188 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki trafik levhasına çarpıp şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

