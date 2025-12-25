Trafik levhasına çarpıp hurdaya dönen araçta 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak trafik levhasına çarpıp ardından şarampole giren otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesine bağlı Dutağaç köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 LP 188 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki trafik levhasına çarpıp şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.