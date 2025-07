Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Akören köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin römorka çarpma anı saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, A.T. (48) idaresindeki 16 SK 877 plakalı traktöre, arkadan gelen M.M.K. (37) yönetimindeki 03 TC 0006 plakalı otomobil çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu traktör sürücüsü A.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan K.T. (45) ve Y.E.T. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kaza sonrası jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR