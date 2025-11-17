Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., idaresindeki 03 HS 386 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü C.Ü. yönetimindeki 26 AU 236 plakalı araçla çarpıştı. Kazada E.Ü. ve B.Y.Ü., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR