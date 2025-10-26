Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Bayram Gazi köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.T., idaresindeki 03 VT 011 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Z.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR