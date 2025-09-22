Haberler

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, önündeki araca çarptı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç., yönetimindeki 03 ACD 436 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden V.B.'nin kullandığı 34 AD 9476 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

