Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, Sülün beldesinde gerçekleşti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Sülün beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A., yönetimindeki 03 AHR 639 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.K.'nın kullandığı 03 ACM 107 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada A.M. ve M.M., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'de çifte imza

Fenerbahçe'de çifte imza! İki yıldız isim İstanbul'a geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı

Hayırlı olsun! Anlaşma sağlandı, geriye tek bir madde kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.