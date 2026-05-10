Şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 14 yaşındaki Ahmet Göçmen hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampol'e devrilen otomobilde 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybederken, 4 kişide yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. (44) idaresindeki 03 AHJ 008 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada Kazada aragta yolcu olarak bulunan M.G.(42), M.G.(7).

F.G.(11), G.G.(33) ve Ahmet Göçmen (14) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 14 yaşındaki Ahmet Göçmen hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
