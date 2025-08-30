Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 10 Yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 ABS 240 plakalı midibüse henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 03 ABZ 983 plakalı otomobil çarptı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki refüje devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve Sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. 10 kişinin yaralandığı kazada 3 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR