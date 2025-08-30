Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 10 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 10 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kazada 3 kişinin durumu ciddi.

Afyonkarahisar'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 ABS 240 plakalı midibüse henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 03 ABZ 983 plakalı otomobil çarptı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki refüje devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve Sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. 10 kişinin yaralandığı kazada 3 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eljif Elmas yuvaya geri döndü

Elif Elmas yuvaya geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.