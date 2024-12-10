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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Çekici devrildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da medyana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Başkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü A.K.'nin idaresindeki 03 AFP 035 plakalı çekici seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada sürücü A.K yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü hastaneye sevk edilirken jandarma kaza ile iğli çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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