Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, Dinar-Sandıklı karayolu Uluköy Kavşağı'nda, Afyon Dinar istikametinde 75'inci kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar'dan Sandıklı istikametine seyir halinde olan 07 CET 474 plakalı araç, kavşaktan anayola çıkan 03 FU 318 plakalı bir diğer araç ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında, Y.B., Z.B., H.K., L.K., L.D. ve R.D. yaralandı. Y.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR