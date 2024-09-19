Afyonkarahisar'da Tırla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Afyonkarahisar'da tırla çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak ağır yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.S. idaresindeki 03 ADB 781 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü İ.Y.'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada metrelerce savrularak yere düşen İ.Y., yaralandı. Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken, çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırırken, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR