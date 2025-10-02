Haberler

Afyonkarahisar'da Tırın Çarptığı Motosikletten İki Genç Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Tırın Çarptığı Motosikletten İki Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, tırın çarptığı motosikletin sürücüsü ve bir yolcusu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da tırın çarptığı motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza, Konya Köprülü Kavşak yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.K. idaresindeki 43 AFP 883 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü O.S.E.'nin (24) kullandığı 03 ADL 504 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralanan motosiklet sürücüsü O.S.E. ve U.C.O.'yu (21) ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılar hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri getirdiği Aşdod Limanı'nda son durum

İşte dünyanın gözünü diktiği yerde son durum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar'dan şaşırtan derbi tahmini

Ahmet Çakar'dan şaşırtan derbi tahmini
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.