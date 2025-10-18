Afyonkarahisar'da Tır-Traktör Çarpışması: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tırın önünde seyreden traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, olayda traktörün römorkunda taşıdığı yaklaşık 2 ton hayvan yemi ise çevreye saçıldı.

Kaza, Çay ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ç., idaresindeki 42 GT 097 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden B.Ö.'nün kullandığı

03 AIA 836 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada traktörün römorkunda taşıdığı yaklaşık 2 ton hayvan yemi ise römorkun devrilmesi sonucu çevreye saçıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR