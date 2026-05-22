Eşya yüklü tır refüje yan yattı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan eşya yüklü tırın refüje yan yattığı kaza şans eseri ölü ya da yaralı olmadan atlatıldı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzağaç beldesi yakınlarında seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 AYR 540 plakalı eşya yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje yan yattı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada tır sürücüsü olayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yan yatan tırın ve çevreye saçılan eşyaların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

