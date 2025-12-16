Tırın bir başka tıra arakadan çarptığı kazada faciadan dönüldü

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan tır bir başka tırın dorsesine çarparken, kaza esnasında yolun boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Mahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut köyü istikametinden Şuhut ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan, H.A. idaresindeki 63 AKH 552 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki bir başka tıra çarptı.

Meydana gelen kazada tır sürücüsü H.A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza esnasında yolun boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR