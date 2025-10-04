Haberler

Afyonkarahisar'da Tır Kazası: İki Yaralı

Afyonkarahisar'da Tır Kazası: İki Yaralı
Afyonkarahisar'da meydana gelen tır kazasında, bir tırın kontrolden çıkarak başka bir tıra çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Trafik kaza nedeniyle bir süre tek yönlü olarak düzenlendi.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tırın önünde seyreden bir başka tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre tek yönlü olarak sağlandı.

Kaza, Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.K., yönetimindeki 63 PY 400 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır ardından önünde seyreden M.G.'nın kullandığı 06 DNM 837 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücülerden C.K. ile E.E., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza, karayolunda trafik bir süre tek yönlü olarak sağlanırken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

