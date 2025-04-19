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Afyonkarahisar'da Tır Devrildi, Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Afyonkarahisar'da Tır Devrildi, Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen ve araç içerisinde sıkışan tır sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.B., idaresindeki 27 AOK 282 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. Ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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